SB Magazine sent a confidential ballot to more than 1,500 local doctors and dentists. We asked to whom they would send their patients or loved ones in each of 68 categories. They could vote for up to three doctors per specialty. For the 13th consecutive year, we received an overwhelming response from the medical community. If you have a physician or dentists whom you like and trust, we recommend that you stay with that doctor.



Jason Gambill, D.D.S.

Pediatric Dentistry of Shreveport-Bossier

Specialty | Pediatric Dentistry

Dr. Christopher Cosse

Cosse & Silmon Orthodontics

Specialty | Orthodontics

Dr. Jeff Silmon

Cosse & Silmon Orthodontics

Specialty | Orthodontics

Dr. Kimberly Law, M.D., M.P.H.

Grace Behavioral Health Solutions

Specialty | Pschiatry

Dr. Mary Beth Valiulis

Valiulis Sleep Clinic

Specialy | Sleep Medicine & Psychiatry

M. Cecilia Bellmann, M.D.

Doctors for Women, L.L.C.

Specialty | Obstetrics and Gynecology

Peter Boggs, M.D.

The Allergy & Asthma Clinic and Research Center

Specialty | Allergy and Immunology

Robert E. Goodman, M.D.

Arthritis & Rheumatology Clinic

Specialty | Rheumatology

Jacque T. Labarre, M.D., F.A.C.O.G.

Doctors for Women, L.L.C.

Specialty | Obstetrics and Gynecology

ADDICTION MEDICINE

Gregory J. Brown

John P. Epling

Mary Fitz-Gerald

Sarah Hamauei

James Harrold

ADDICTION PSYCHIATRIST

Gregory J. Brown

Jason Broussard

Rita Horton

Devanshi K. Jani

Anshuman “Tony” Jyoti

Mary Fitz-Gerald

Lee Stevens

ALLERGIST (IMMUNIOLOGIST)

Sami Bahna

Peter B. Boggs

John Crosby

Lynnell Daniel

Lori R. Johnson

David Kaufman

Willard Washburne

Steven C. Whited

ANESTHESIOLOGIST

Larry Allen

Christopher Baker

David Deas

Colleen Fuller

Gary Gill

Lex Hubbard

Andrew W. Larson

Keith R. Mayfield

Christopher Miciotto

Paul Norton

Rathmony Rama

Russell Stuermann

BARIATRIC SURGEON

James Barnes

James Burke

George Merriman

William Norwood

Stephen White

CARDIOLOGIST

Ralph Baucum

Trey Baucum

Stewart Blum

Tommy Brown

Anil Chhabra

Jerome Danzell

Albert Krause

Johnathon Lewis

Jonathan Davis

Paul Davis

Russell Fileccia

Michael Futrell

William Haynie, Jr.

Sanders Hearne

Earnest Kiel

Robert Martin

Phillip Rozeman

Iqbal Singh

James Smith

Rick Stafford

Michael Walton

Frederick “Jeff” White

Scott Wiggins

CARDIOVASCULAR SURGEON

David Hamm

Laurence Hiller

Mary Mancini

David Mull

Curtis Prejean

Vyas Rao

COLON AND RECTAL MEDICINE SPECIALIST

Humberto Aguilar

Philip Cole

David Dies

W. Reid Grimes

Michael Stratton

Joann Warrick

Andrew Werner

CRITICAL CARE MEDICINE

Calvin Alexander

Steven Conrad

Himanshu Desai

David Green

Rebecca Green

Laurie Grier

Scott Howard

Richard Kamm

Rhagu Nathan

Paul Schuler

DERMATOLOGIST

Sarah Baker

James Bergeron

Anne Bryan

David Clemons

Elizabeth Clemons

David Cooksey

Josephine Futrell

Sarah Glorioso

Laura Haynie

Cooper Heard

Donald Posner

Jack Resneck

Jason Romero

Paul Winder

EMERGENCY MEDICINE SPECIALIST

Thomas Arnold Walter Bounds

Roy Brandhurst Paul Bracey

Brian Caskey

James Cotter

Jerry Davis

Randall Davis

David Easterling

Eustace Edwards

Richard Jacobson

Jason Mook

Edward Paul

James Small

Todd Thoma

Fred Willis

Michael Williams

Christopher Wolcott

ENDOCRINOLOGIST

Melissa Albritton

Michelle Chico

Laura Kimball-Ravari

Steven Levine

Robert McVie

Donna Rushing

David Scarborough

Grace Sun

FAMILY MEDICINE PHYSICIAN

Wayne Barksdale

T. Jeffrey Bernard

Carter Boyd

Russell Shane

Carr Marion

Cash Mary Crow

Ricky Davidson

Larry Fluke

Jeffrey German

Nancy Germany

Ross Hamic

Elizabeth (Ellie) Hudnall

David Hudson

Ricky Jones

Ann Landry

Kevin McGann

Sherin Mercer

Jason Milligan

Wendy Moses

April Palmer

April Patton

C. Scott Patton

John Pope

Theresa Rinderle

Sanjay Shah

Cheryl Smith

Ted Warren

Clint Wilson

GASTROENTEROLOGIST

Humberto Aguilar

Amit Ahuja

Moheb Boktor

David Dies

Jared Geist

John Herbst

James Hobley

Sunny Hussain

Sathya JaganMohan

L. Webster Johnson

Paul Jordan

Kenneth Manas

James Morris

Charles Otu-Nyarko

David Philips

Arthur Poch

Mark Provenza

GERIATRIC MEDICINE SPECIALIST

Lawrence Drexler

David Henry

Thomas Reilly

Robert Savory

Larry Slay

GYNECOLOGIST ONCOLOGIST

Destin Black

Robin Lacour

Ricky Owers

Antonio Pizarro

HAND SURGEON

Karl Bilderback

Ellis O’Neal Cooper III

J. David George

Anne Holister

Daniel Knight

Marion Milstead

Diego Miranda

Michelle Ritter

HEMATOLOGIST/ONCOLOGIST

Steven Scott Boniol

Gary Burton

Neelima Chintapalli

Manish Dhawan

Joyce Feagin

Jonathan Glass

Charles “Chad” Hargon

Majed Jeroudi

Robert Massingill

Maxwell “Chip” McDonald

Glenn Mills

Michael R. Moore, Sr.

Robert Nickelson

Ben Quinney

Christopher Snead

Anil Veluvolu

Donna Walker

HEPATOLOGIST

Humberto Aguilar

David Deas

HOSPITALIST

Michael Aura

Nick Batterton

Kelly Carlisle Kamlesh

Wen Liu

Stephen Maxell

Christinia Murdock

Jennifer Prime

Trevor Richard

Michael Sewell

Sharon Tran

Thomas Steen

Trawick Anuja Veluvolu

HYBERBARIC MEDICINE

Victoria Everton

Steven Kitchings

Gary Mazzanti

Stephen Ramey

INFECTIOUS DISEASE SPECIALIST

Joseph Bocchini

Raymond Coghlan Meredith DeWitt

Jihad El-Hayek

John King

Gerardo Negron

Robert Penn

Orlando Padilla Pineda

John Vanchiere

INTERNIST

David Abdehou

Lauren Beal

Billy Bickham

Pierre Blanchard

Alan Borne

Mark Alan Brown

Germain Cassiere

Roan Flenniken

Rajendra Gandhi

Richard Haynie

Robert Hernandez

Cherise Irby

James Jackson

Joseph Jones

Susan Kemp

Craig Miller

Jina Miller, M.D.

Daniel J. Moller, Jr.

Maurie Patterson

David Persson

Nealan Prather

Paul Rushing

Leslie Sewell

Susan Seiler-Smith

Richard T. Sipes

Eric Smith

Joseph Tynes

Wendell Wall

Paul Wilson

MEDICAL GENETICIST

Harold Chen

Susonne Ursin

NEONATOLOGIST

Lea Penales, M.D.

Julia Elrod

Bharti Manchandia

Arun Pramanik

Sara Serio

Gerald Brent Whitton

NEPHROLOGIST

Kenneth Abreo

Arnold Barz

Sabeen Habib

Marisa Johnson

Marwan Kaskas

Stephen Kilpatrick

Melissa L. Lynn

Robert McCoy

Sylvia Noble

Stephen Patton

Michael Rokaw

Bharat Sachedeva

Randy White

Raja Zabaneth

NEUROSURGEON

David Cavanaugh

Bharat Gutikonda

Jorge Martinez-Leyva

Milan Mody

Anil Nanda

Benjamin Nguyen

Christian Notarianni

Philip Andrew Utter

Jessica Wilden

Richard Zweig

NEUROLOGIST

J. Eric Bicknell

Meghan Harris

Ernest “Alan” Little

Alireza Minagar

Benjamin Nguyen

Irene Scaltsas

Yuliya Snyder

Sanjeevi Tivakaran

Richard Zweig

OBSTETRICIAN/GYNECOLOGIST

Cecila Bellmann

Christian Briery

Russell Burlison

John Carter

Debra Cline

Danielle Cooper

K. Leslie Dean

Marsha Friedrich

Christopher Gayle

Gina Gomez

Beth Geneux

John D. Haynes

Fredrick Kinder

Jacque T. LaBarre

Kristi Michael

Daryl Mitchell

Cynthia Montgomery

Benny Popwell

E.B. Robinson

Darrell Sandifer

Stephanie Sockrider

Saimah Talukder

Mary Taylor

Kerry Tynes

Catherine Vanderloos

Cystal Wadyal

Kristy M. Waltman

John W. Waterfallen

Warren C. West, Jr.

OCCUPATIONAL MEDICINE

Leigh Henderson

OPTHALMOLOGIST/ OPHTHALMOLOGY

Yue-Kong Au

Wilson Baber

M. Ellen Berg

David Bryan

William A. Byrd

Clay Bundrick, Jr.

John Carmody

Carol S. Clemons

Mary Catherine Clemons

Wyche T. Coleman, III

Geoffrey Garrett

Bruce Henderson

John Hinrichsen

Fredrick Kirchner

Bryan E. Lusk

James E. Lusk

Jeffrey Lusk

Wally Nawas

Brian Planchard

Alan Richards

Christopher Shelby

Ashley Sipes

Paul Swearingen

Donald Texada

Russell Van Norman III

Bryan Vekovius

Norman Zaffater

ORAL SURGEON

Andrew Banker

David Clark

Ghali E. Ghali

Frank Harmon

David Kim

Jason Lustig

James Sikes

Brian Smith

Jennifer Woerner

ORTHOPEDIC SURGEON

Michael Acurio

Edward Anglin

Steven Atchison

Powell Britain

Auer Shane Barton

J. Scott Bicknell

Ryan Bicknell, Jr.

Karl Bilderback

J. Scott Bicknell

William Bundrick

Ellis O’Neal Cooper III

Stephen Cox

John Ferrell

John Googe

Richard Harrell

Michael Haynie

Carlton Houtz

Val Irion

Eubuilus W. Kerr

James Lillich

Patrick Massey

John Mays

Clinton McAlister

Gordon Mead

Diego Miranda

Milan Mody

Edward Morgan

Pierce Nunley

Cambize Shahrdar

Craig Springmeyer

Timothy Talbert

OTOLARYNGOLOIST

Michael Beal

J. Houston Bosley III

Maura Cosetti

Keith Christy

Anil Gungor

David Hilton

Henry Hollier

Brett Koder

Cherie Ann Nathan

J. William Parker

David Pou

Cliff Rice

Blakely Thornton

Robert Thornton

Glen Lee Watkins

William Watkins

PAIN MANAGEMENT SPECIALIST

Jeffrey Adair

Randy Brewer

Kathleen Majors

Matthew Mosura

Ross Nelson

John Noles

William Whyte

PATHOLOGIST

Fleurette Abreo

Enrique Gonzalez

Kenneth Harrision

Steven Heard

James Lee

Gregory Wellman

David Werner

William Wesche

PEDIATRIC INTENSIVIST

Giao N. Do

PEDIATRICIAN

Sarye Atchison

Darrell Barnett

Steven Bienvenu

Joseph Bocchini

Charlotte Brown

Abbey Carroll

Neera Chhabra

Jennifer Cockrell

Margaret Crittell

Angela Cush-John

Megan Gardner

Monica Haynes

Robert Haynie

Emily Hobson

Lynne Holladay

Terry Kendrick

Gene Mack

Robert McVie

David Pace

William Parker

Gretchen Petterway

Bruce Pistorius

Mackey Quinlan

Sudha Rao

Scott Ritch

Galen Sanders

Shalinee Singh

Susannah Walker

PERINATOLOGIST

Christian Briery

Clint Cormier

Lynn Groome

Threvia West

PLASTIC SURGEON

R. McIntyre Bridges

Wallace Brown

Paul Davis

Daniel Knight

Michael Lee

Barron O’Neal

Kenneth Sanders

Forrest Wall

Holly Wall

Simeon Wall, Jr.

Simeon Wall, Sr.

PSYCHIATRIST

Jason Broussard

Gregory Brown

Marc Colon

Daniel Feeney

Mary Fitz-Gerald

Janice Hollier

Rita Horton

Devanshi Jani

Anshuman Jyoti

Kimberly Law

Jeff Overdyke

Travis Phifer

Marish Saran

George Seiden

Jasjit Singh

Lee Stevens

Mary Beth Valiulis

Richard Williams

PULMONOLOGIST/CRITICAL MEDICINE SPECIALIST

Randy Bryn

Himanshu Desai

David Green

Robert Holladay

Kimberly Jones

Richard Kamm

Raghu Nathan

Keith Payne

Gerardo SanPedro

Paul Schuler

Robert Taylor

Robert Walter

RADIATION ONCOLOGIST

Frederico Ampil

Roscoe Chan

Michael Durci

Kurt Grozinger

Sanford Katz

Lane R. Rosen

J. Ben Wilkinson RADIOLOGIST Scott Adams

Corey Bergin

Brent Boudreaux

Clifton Coffman

Jason Campbell

Horacio D’Agostino

William Gallmann

Eduardo Gonzalez-Toledo

Kurt Grozinger

John Hebert, II

Travis Henley

Wayne Homza

Stacy Lee

Andrew Marsala

Monsou Mirfakhree

Joseph Milner

James Price

Manash Sarcar

Kelly White

REPODUCTIVE ENDOCRINOLOGIST

David Vandermolen